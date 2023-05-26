Танцы под Ветлицкую и Depeche Mode: в «Севкабель порту» пройдет вечеринка «Морская» — первое пати грядущего лета

В Санкт-Петербурге в первые выходные приближающегося лета состоится одно из самых заметных событий — грандиозная вечеринка в «Севкабель порту» под названием «Морская».
Незабываемая вечеринка 2020 года в «Севкабель порту» называлась «Ночь любви», и нынешняя пройдет по ее мотивам.
Будут работать четыре сцены — на любой музыкальный вкус.
1-я сцена — Roots United — короли хауса и электроники, музыкальный лейбл, создатели великого фестиваля Present Perfect и главного летнего курорта К-30. Ищите их на набережной!
2-я сцена — AVG — глэм-группировка пати киллеров, хипхоперов, рэперов и битмейкеров заглавными буквами и без перерыва.
3-я сцена — Odyssey — длинные балийские волны от известного фестиваля-путешественника. Северная фолктроника и космокарнавал.
4-я сцена — Дикое диско — дискотека про любовь и вечное лето, на которой публика будет отплясывать под Ветлицкую и Depeche Mode.
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Атмосфера вечеринки 2020 года. Фото: организаторы мероприятия
Всю ночь для гостей будет работать Night Market. Бары, кафе и фудтраки «Порта» открыты до самого утра.