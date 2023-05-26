Клюет! В Москве стартовал фестиваль «Рыбная неделя»

26 мая в Москве стартовал фестиваль «Рыбная неделя», который продлится до 4 июня. Гости мероприятия смогут приобрести морепродукты из разных стран, показать свое мастерство рыболовства и кулинарии, попробовать оригинальные рыбные блюда из разных регионов России, а также поучаствовать в спортивных и развлекательных программах.
«По всему городу будут работать торговые шале с рыбой и морепродуктами напрямую от лучших поставщиков из разных уголков России, — говорится в анонсе фестиваля. — Также в программе — специальное меню от ресторанов, кулинарные мастер‑классы, концертные программы и спортивные развлечения».
«Рыбаки — профессионалы и любители — смогут продемонстрировать свое мастерство на трех открытых чемпионатах по рыбной ловле, а все желающие — принять участие в регате по SUP‑бордингу».
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Так, 27 мая в Парке имени Горького пройдет большая рыбалка, где начинающим рыбакам помогут разобраться в секретах ремесла. Удочки и весь необходимый инвентарь можно получить на площадке. За активное участие предусмотрены призы.
А 2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и Коломенской набережной пройдет Чемпионат для профессионалов и рыболовов-любителей. Подробности и расписание мероприятий ищите на сайте «Московские сезоны».