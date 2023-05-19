На Фестивале спаржи в Подмосковье приготовят рекордно большой плов

27 мая в эко-деревне Варищи Московской области на спаржевой ферме «Эколомна» состоится регистрация гастрономического рекорда - самого большого в мире шах-плова со спаржей. Событие пройдет в рамках пятого всероссийского Фестиваля спаржи.

«В этом году мы планируем провести более масштабную программу и посвятить фестиваль не только спарже, но и экологическим фермерским продуктам – сырам и другой молочной продукции, овощам, медам. Надеемся, что фестиваль станет крупным и ежегодным для объединения рестораторов, шеф-поваров и фермеров со всей России», - поделился президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев.

В рамках фестиваля также состоятся шеф-битва в приготовлении самого вкусного блюда из спаржи, кулинарные мастер-классы с дегустацией от шеф-поваров, презентация книги «Классика рыбной кулинарии» Анатолия Ефимова, выставка-ярмарка фермерской продукции и изделий народных промыслов.