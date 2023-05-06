Чем заменить IKEA: в Москве открылась вторая Неделя интерьера и дизайна

С 6 по 9 мая на ВДНХ проходит вторая Московская неделя интерьера и дизайна. В ней принимают участие 650 компаний из 10 стран мира, 420 из которых присутствуют на месте, остальные - виртуально. Гостей выставки ждут более 400 российских брендов и архитектурных бюро, представляющих свою продукцию.

В павильоне № 57 посетители могут познакомиться с готовыми интерьерными решениями, а в павильоне № 55 приобрести дизайнерские товары со скидками. Стенд «Сделано в Москве» покажет достижения столичных производителей.