Чем заменить IKEA: в Москве открылась вторая Неделя интерьера и дизайна

С 6 по 9 мая на ВДНХ проходит вторая Московская неделя интерьера и дизайна. В ней принимают участие 650 компаний из 10 стран мира, 420 из которых присутствуют на месте, остальные - виртуально. Гостей выставки ждут более 400 российских брендов и архитектурных бюро, представляющих свою продукцию.
В павильоне № 57 посетители могут познакомиться с готовыми интерьерными решениями, а в павильоне № 55 приобрести дизайнерские товары со скидками. Стенд «Сделано в Москве» покажет достижения столичных производителей.
«В этом году мы пригласили принять участие еще больше качественных российских производителей, чтобы гости выставки могли найти для себя уникальные бренды и продукцию по душе, - говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - На выставке собрано все лучшее, что могут предложить российские производители для оформления и ремонта квартир, домов и офисных пространств».
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Подробности о Московской неделе интерьера и дизайна – на сайте мероприятия.