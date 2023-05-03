Где раскрутиться начинающему комику: в Москве пройдет большой стендап-фестиваль

Заявки на участие от начинающих комиков принимаются до 19 мая в официально группе фестиваля «ВКонтакте». Фестиваль позиционируется, как шанс для молодых юмористов заявить о себе и найти свою аудиторию. Организаторы отмечают, что на 3 мая число заявок перевалило за 1,5 тысячи человек.

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Лучшие комики фестиваля будут приглашены на съемки финального гала-концерта 22 мая и станут участниками новых юмористических проектов Labelcom (авторов «Что было дальше?» и других YouTube-шоу).