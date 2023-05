Где раскрутиться начинающему комику: в Москве пройдет большой стендап-фестиваль

C 19 по 22 мая социальная сеть «ВКонтакте» проведет в Москве большой стендап-фестиваль. Среди участников заявлены Иван Абрамов, Денис Дорохов, Ирина Мягкова, Евгений Чебатков, Варвара Щербакова и другие известные комики. Мероприятие организовано продюсерами проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», Outside stand up и Labelcom.