Где раскрутиться начинающему комику: в Москве пройдет большой стендап-фестиваль

C 19 по 22 мая социальная сеть «ВКонтакте» проведет в Москве большой стендап-фестиваль. Среди участников заявлены Иван Абрамов, Денис Дорохов, Ирина Мягкова, Евгений Чебатков, Варвара Щербакова и другие известные комики. Мероприятие организовано продюсерами проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», Outside stand up и Labelcom.
Заявки на участие от начинающих комиков принимаются до 19 мая в официально группе фестиваля «ВКонтакте». Фестиваль позиционируется, как шанс для молодых юмористов заявить о себе и найти свою аудиторию. Организаторы отмечают, что на 3 мая число заявок перевалило за 1,5 тысячи человек.
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Лучшие комики фестиваля будут приглашены на съемки финального гала-концерта 22 мая и станут участниками новых юмористических проектов Labelcom (авторов «Что было дальше?» и других YouTube-шоу).