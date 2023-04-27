Да пребудет с вами сила: в Москве открывается выставка по киновселенной «Звездные войны»

28 апреля на ВДНХ откроется выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» — по мотивам киновселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны». Экспозиция разместится в павильоне № 21. На двух этажах поклонникам франшизы представят 16 тематических зон, каждая из которых воссоздаст определенную сцену из культовой киносаги.

Организаторы сообщают, что на площади более 1600 квадратных метров размещено более 200 экспонатов, среди которых роботизированные инопланетяне и костюмы из «Звездных войн». Посетители встретят принцессу Лею, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Мандалорца, магистра Йоду и других персонажей фильмов. А также увидят космическую технику, большая часть которой воссоздана в реальную величину. Гости смогут посидеть за штурвалом сверхскоростного звездолета, рассмотреть богато украшенные костюмы королевы Амидалы и приобрести космические сувениры.