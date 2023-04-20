Кинофестиваль ужасов и триллеров «Хоррор фест» пройдет в России осенью

Международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров «Хоррор фест» пройдет в России в третий раз предстоящей осенью. Примерно, в октябре-ноябре. Об этом 20 апреля журналистам рассказала генеральный продюсер мероприятия, глава отборочной комиссии Московского кинофестиваля Иван Кудрявцев.
По его словам, из-за большого количества фанатов жанра фестивалю киноужасов требуется несколько дней, чтобы все показать.
«Нужно несколько событий. В прошлом году был «Хоррор фест уикенд», была «Хоррор фест премьера», был сам «Хоррор фест», а «Дикие ночи» (одна из внеконкурсных программ ММКФ. — Прим. авт.) — это проект Московского кинофестиваля, который работает с той же аудиторией, преподнося ей новинки с главных мировых фестивалей», — цитирует Кудрявцева ТАСС.
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Добавим, что Московский кинофестиваль 2023 года пройдет в столице с 20 по 27 апреля.