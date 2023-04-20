Кинофестиваль ужасов и триллеров «Хоррор фест» пройдет в России осенью

Международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров «Хоррор фест» пройдет в России в третий раз предстоящей осенью. Примерно, в октябре-ноябре. Об этом 20 апреля журналистам рассказала генеральный продюсер мероприятия, глава отборочной комиссии Московского кинофестиваля Иван Кудрявцев.

По его словам, из-за большого количества фанатов жанра фестивалю киноужасов требуется несколько дней, чтобы все показать.