Трюки на мотоциклах и розыгрыш байка: в центре Москвы пройдет грандиозный мотопад

13 мая в Москве откроют мотосезон традиционным мотопадом в центре города.

«Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» — здесь для участников и гостей мотофестиваля подготовлена уникальная программа. Гостей ждут показательные выступления байкеров, сложнейшие трюки на мотоциклах, выступления музыкальных групп, водное выступление, известные артисты и розыгрыш мотоцикла», — рассказали ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства столицы.

Сотрудники данного ведомства и Госавтоинспекции советуют водителям перед началом мотосезона обновить в памяти навыки вождения «железных конец» и попрактиковаться, всегда надевать на себя и на пассажира полную мотоэкипировку, держать на дороге дистанцию и боковой интервал.

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По информации московских чиновников, за 2022 год количество ДТП с участием мотоциклистов уменьшилось на 17%. По мнению властей, мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе много мотоциклов.