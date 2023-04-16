На Красной площади снова открыли для посетителей Мавзолей Ленина

16 апреля знаменитый Мавзолей Ленина на Красной площади откроется для посетителей. Он был закрыт с 13 февраля для проведения профилактических работ. Обычно они проводятся раз в два года, но что конкретно проверяют или обновляют в мемориальном комплексе – не разглашается.

Федеральная служба охраны сообщает, что Мавзолей будет открыт для посетителей по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям - с 10:00 до 13:00. Вход в него бесплатный.

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​​​​​​Напомним, внутри хранится забальзамированное тело великого революционера Владимира Ленина, умершего в 1924 году. На вожде черный костюм с приколотым значком члена ЦИК СССР. Тело исторического деятеля сохраняется по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами.

По материалам ТАСС.