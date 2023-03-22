Путин одобрил установку памятника Чайковскому возле Мариинского театра

В Санкт-Петербурге возле Мариинского театра планируется установить памятник композитору Петру Чайковскому.
22 марта президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лауреатами премий для молодых деятелей искусства, среди которых оказалась скульптор Екатерина Пильникова. Ее проект монумента композитору стал одним из победителей конкурса на памятник Чайковскому. Глава государства поинтересовался, где именно будет стоять изваяние и начались ли уже работы. Девушка ответила, что речь идет о площади перед концертным залом Мариинского театра, но необходимо еще проработать эскиз и посмотреть, как скульптура будет выглядеть в городской среде, потому что место там «очень сложное».
«Ну отлично. Памятник оживит это место, оживит точно, — цитирует Путина ТАСС. — Это здорово. Успехов вам»
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Добавим, что международный архитектурный конкурс на проект памятника Чайковскому был объявлен в сентябре 2019 года. В сентябре 2020-го были определены сразу два его победителя. В проекте Пильниковой композитор предстает в полный рост, держащим в руке партитуру. Также есть проект Виктора Гаврилова и его коллег — трехмерная модель головы Чайковского, выполненная из параллельно расположенных горизонтальных пластин. Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил надежду, что оба проекта будут реализованы в Санкт-Петербурге.