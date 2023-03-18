В Москве строят крупнейшую в России открытую пляжную зону

Строительство пляжного комплекса в акватории Кожуховского затона стартовало в сентябре 2022 года. На территории объекта площадью в 41 тысячу квадратных метров заработают пять бассейнов, среди которых:

самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тысячи кв. метров;

детский бассейн с водными горками площадью 675 кв. метров;

детский сухой бассейн с фонтанами площадью 340 кв. метров;

волновой бассейн площадью 675 кв. метров;

ВИП-бассейн площадью 430 кв. метров.

Также в распоряжении посетителей будет сопутствующая инфраструктура, включая 2,5 тысячи пляжных лежаков, раздевалки, душевые, кафе, рестораны и прочее. Гости комплекса смогут пользоваться услугами расположенного рядом яхт-клуба с вейк-парком.

Отмечается, что первых посетителей суперпляж в Нагатинской пойме должен принять уже этим летом.