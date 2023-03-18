В Москве строят крупнейшую в России открытую пляжную зону

Многие звезды в своих интервью отмечают, что в Москве есть все – не хватает только моря. Отчасти эта проблема будет решена. На территории, прилегающей к парку развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме уже строят масштабный пляжный комплекс с пятью открытыми подогреваемыми бассейнами!
«Нагатинская пойма продолжает развиваться. Несколько лет назад это была свалка бывшего «ЗИЛа», а сегодня это крупнейший в мире крытый развлекательный парк. Рядом строятся еще два объекта. Тот, на котором мы сейчас находимся, – крупнейшая в Москве и в России открытая пляжная зона с бассейнами с подогревом, которая будет одновременно вмещать около 2,5 тысячи человек. И в этом же году начинается возведение открытого парка развлечений», – цитирует мэра столицы Сергея Собянина сайт градостроительной политики Москвы.
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Строительство пляжного комплекса в акватории Кожуховского затона стартовало в сентябре 2022 года. На территории объекта площадью в 41 тысячу квадратных метров заработают пять бассейнов, среди которых:
- самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тысячи кв. метров;
- детский бассейн с водными горками площадью 675 кв. метров;
- детский сухой бассейн с фонтанами площадью 340 кв. метров;
- волновой бассейн площадью 675 кв. метров;
- ВИП-бассейн площадью 430 кв. метров.
Также в распоряжении посетителей будет сопутствующая инфраструктура, включая 2,5 тысячи пляжных лежаков, раздевалки, душевые, кафе, рестораны и прочее. Гости комплекса смогут пользоваться услугами расположенного рядом яхт-клуба с вейк-парком.
Отмечается, что первых посетителей суперпляж в Нагатинской пойме должен принять уже этим летом.