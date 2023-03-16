В одном из красивейших исторических зданий Москвы открыли новое культурное пространство

В Москве на станции Площадь трех вокзалов появилось новое культурное пространство для жителей и гостей столицы. Оно открылось в капитально отремонтированном Императорском железнодорожном павильоне. Теперь там проводят увлекательные и познавательные мероприятия для детей, а взрослые могут познакомиться с туристическими маршрутами РЖД и оформить билеты на поезда дальнего следования.

«В помещении павильона разместились детский уголок, сувенирная лавка, яркая фотозона и мини-кафе, где можно отведать чай и кофе, приготовленные по специальным «северным» рецептам. Кроме того, здесь установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу, куда круглый год дети смогут опускать письма, адресованные зимнему волшебнику. Ни одно из них не останется без ответа», — сообщается на сайте Российских железных дорог.

Добавим, что здание, являющегося памятником архитектуры, было закрыто на капремонт в сентябре 2022 года в связи с комплексной реконструкцией станции Площадь трех вокзалов для строительства новой железнодорожной линии МЦД-4 и развития МЦД-2. За полгода на объекте культурного наследия столицы полностью заменили все инженерные коммуникации, кровлю, украсили фасад декоративной подсветкой, восстановили лепнину и другие архитектурные элементы во внутренних помещениях, вернув им исторический облик.