Творческий вечер Владимира Познера в Москве отменили

В Москве отменили творческий вечер журналиста и телеведущего Владимира Познера, намеченный на 8 апреля.

Как сообщили на площадке мероприятия, в Московском международном доме музыки, ранее встреча планировалась 26 ноября 2022 года, потом была перенесена на апрель, а теперь и вовсе отменена. Зрителям, купившим билеты, предлагают вернуть деньги до 17 апреля включительно.

В анонсе мероприятия говорилось, что Владимир Познер поделится с публикой мнением по актуальным вопросам современности, а затем ответит на вопросы аудитории. Встреча будет состоять из двух частей: монолога журналиста и ответов на вопросы публики.