Сбор заявок уже стартовал: в Москве проведут Фестиваль патриотической песни

Весной 2023 года в Москве проведут всероссийский Фестиваль патриотической песни. Проект запущен властями с целью выявления и поддержки талантливых авторов и исполнителей, работающих в патриотическом ключе. Участие могут принять вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Песни должны быть исполнены на русском языке, воспевая Россию, природу, родную землю, малую родину и прочее в том же духе.

«Надеемся, что фестиваль откроет для нас много новых талантливых исполнителей. По случаю старта приема заявок хочу пожелать удачи всем участникам проекта», - говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фестиваль состоит из отборочного этапа по видеозаписям и основного очного этапа, который пройдет в столице. Для участия необходимо до 15 апреля отправить заявку на почту patriotsongfest@yandex.ru.