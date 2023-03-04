«Все для тебя» вместо IKEA: Стас Михайлов презентует собственную коллекцию товаров для дома

Кто заменит ушедший из России бренд товаров для дома IKEA? Может, Стас Михайлов? Тут как раз выяснилось, что он не только певец, но и дизайнер.
Не верите? А он 6 марта презентует собственную лимитированную капсульную коллекцию товаров для дома под названием «Все для тебя. Stas Mikhailov Premium Collection». В нее входят хлопковое постельное белье, меховые пледы и чехлы для подушек, большой набор черно-белой посуды и тому подобное. Можно украсить дом в стиле Стаса Михайлова, и это не шутка!
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Презентация коллекции лично 53-летним артистом вместе с автограф-сессией пройдет 6 марта в 17:30 в московском ТРЦ «Афимолл», в магазине Ivlev Chef Home BY Kitchen.