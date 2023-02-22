Музыкальную премию «Виктория-2023» вручат 1 марта

В Москве прошел гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Ежегодно на него съезжаются академики и члены жюри премии, звезды музыкального бизнеса. Поводом для проведения светского раута стало завершение голосования конкурсной программы по итогам 2022 года. Шорт-листы с пятерками финалистов по каждой номинации оргкомитет премии огласит отдельно.

Основателями «Виктории» являются поэт и предприниматель Михаил Гуцериев, композитор и продюсер Игорь Крутой, медиа-менеджер Юрий Костин. Компанию им во время гала-ужина составили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Денис Клявер, Яна Рудковская, Нелли Кобзон, Наташа Королева, Ваня Дмитриенко, Ivan, Зара, Наталья Гордиенко и другие известные артисты.

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