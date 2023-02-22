Музыкальную премию «Виктория-2023» вручат 1 марта

В Москве прошел гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Ежегодно на него съезжаются академики и члены жюри премии, звезды музыкального бизнеса. Поводом для проведения светского раута стало завершение голосования конкурсной программы по итогам 2022 года. Шорт-листы с пятерками финалистов по каждой номинации оргкомитет премии огласит отдельно.
Основателями «Виктории» являются поэт и предприниматель Михаил Гуцериев, композитор и продюсер Игорь Крутой, медиа-менеджер Юрий Костин. Компанию им во время гала-ужина составили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Денис Клявер, Яна Рудковская, Нелли Кобзон, Наташа Королева, Ваня Дмитриенко, Ivan, Зара, Наталья Гордиенко и другие известные артисты.
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Уже 1 марта музыкальную премию «Виктория» вручат на сцене новой «Life-арены». Кроме торжественной церемонии награждения, зрителей ожидает красная ковровая дорожка и выступления звезд, таких как Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Артур Пирожков, Клава Кока, Анна Асти, Николай Басков, Люся Чеботина, Алсу, Анатолий Цой и других.
Телеверсия премии будет показана в эфире канала «Россия 1».