В мае 2023-го в Москве установят памятник доктору Лизе

20 февраля коллеги и последователи знаменитого доктора Лизы отметили ее день рождения. В 2023 году ей исполнился бы 61 год.

В этот день председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил фонд «Доктор Лиза» и поблагодарил его сотрудников и волонтеров за помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, особо отметив работу в отношении детей Донбасса.

«Доктор Лиза всегда была там, где требовалась помощь. Это удивительный человек с огромным сердцем. Она делала все возможное, чтобы детям и взрослым оказать помощь, чтобы они не болели. Их страдания, переживания, боль она воспринимала как свои, поэтому мы все в долгу перед ней, и у нас есть возможность сделать все для того, чтобы и дело ее продолжено было, и память ее была увековечена», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Политик имел в виду, что памятник Елизавете Петровне Глинке уже находится на изготовлении. В мае 2023 года его планируют установить в Москве. Где именно — пока не уточняется.

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Напомним, доктор Лиза погибла в декабре 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Она везла партию лекарств в Сирию.