В День защитника Отечества москвичей приглашают на ВДНХ

В День защитника Отечества на ВДНХ подготовлена праздничная культурно-познавательная программа. 23 февраля гостей выставки ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и выступления духовых оркестров.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдут три экскурсии «Герои космоса», посвященные работникам космической отрасли. Вечером здесь же состоится лекция «Равнение на героя. Космонавты — Герои России», посвященная памяти покорителей космоса, переживших Великую Отечественную войну.

Еще две экскурсии пройдут в музее славянской письменности «Слово». На них расскажут о тех, кто создал отечественную письменность, трудился в первых книгопечатнях.