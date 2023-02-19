В День защитника Отечества москвичей приглашают на ВДНХ

В День защитника Отечества на ВДНХ подготовлена праздничная культурно-познавательная программа. 23 февраля гостей выставки ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и выступления духовых оркестров.
В центре «Космонавтика и авиация» пройдут три экскурсии «Герои космоса», посвященные работникам космической отрасли. Вечером здесь же состоится лекция «Равнение на героя. Космонавты — Герои России», посвященная памяти покорителей космоса, переживших Великую Отечественную войну.
Еще две экскурсии пройдут в музее славянской письменности «Слово». На них расскажут о тех, кто создал отечественную письменность, трудился в первых книгопечатнях.
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В Музее кино с 14:00 посетителям будут показывать фильмы и мультфильмы о героях. Здесь же пройдет выставка «Снимал он трудный быт войны», посвященная 80-летию Сталинградской битвы.
Также весь день духовые оркестры будут исполнять на Центральной аллее патриотические песни.