Известные фигуристы под руководством Чернышева выступят на масленичном празднике в Москве

Фестиваль «Московская Масленица» представит гостям специальную ледовую шоу-программу под названием «Байки русской балалайки».

18, 19, 24, 25 и 26 февраля в 17:00 и 19:00 на ледовом катке, расположенном на Площади Революции, будет воссоздана атмосфера яркого народного праздника с самыми разными русскими народными мелодиями. Шоу-программа Татьяны Навки расскажет о русских традиционных масленичных гуляниях. Хореографом-постановщиком действа выступил знаменитый фигурист Петр Чернышев.

«Работа над этой программой была трудной и интересной одновременно. Мы понимали, что надо не просто соединить такие разные по характеру и настроению народные музыкальные композиции, но и раскрыть глубину каждого танца, передать определенную историю, показать зрителям глубину знакомой с детства мелодии. Каждый музыкальный номер нашей программы помогает вспомнить историю и снова удивиться душевному богатству русского народа», - цитирует Чернышева ТАСС.