Пять городов и месяц мероприятий: VK Fest в 2023 году пройдет по-другому

Музыкальный фестиваль VK Fest в 2023 году растянется аж на целый месяц, а его география включит пять городах — дабы как можно большее число зрителей по всей России смогло увидеть своих кумиров.

Вот расписание фестиваля:

17 июня — Владивосток,

24 июня — Новосибирск,

1 и 2 июля — Санкт-Петербург (парк 300-летия),

8 июля — Сочи (Сириус, Медальная площадь),

15 и 16 июля — Москва (парк Горького).

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Площадки проведения фестиваля в новых городах будут объявлены позднее. Но билеты уже доступны для покупки на официальном сайте фестиваля.

Напомним, в 2022 году музыкальный праздник прошел одновременно в трех городах: Москве, Петербурге и Сочи.