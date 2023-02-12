В Петербурге откроют масштабную выставку, посвященную русскому балету

В Петербурге готовят большую выставку, посвященную русскому балету. Она пройдет с 22 февраля по 21 мая в Центральном выставочном зале «Манеж».

Экспонаты для проекта «Первая позиция. Русский балет» предоставят более 40 российских музеев, архивов и библиотек. История сценического танца будет передана через живопись, скульптуры, костюмы и личные вещи выдающихся артистов и балетмейстеров. А также мультимедийными инсталляциями и цифровыми технологиями.

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Выставка будет поделена на несколько разделов: «Русские сезоны», «Советский балет», «История балетного костюма», «Физика и анатомия тела» и «Школа русского балета». В ее программе планируются лекции, выступления артистов и другие просветительские мероприятия.