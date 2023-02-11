«Новейшие шуточки, новейший я»: Павел Воля анонсировал выступления в Сочи и Москве

Павел Воля пригласил поклонников на свои новые концерты.

17 февраля он выступит в Сочи, на курорте Роза Хутор, а 5 марта - в Москве, в Барвихе.

«Выступлю с удовольствием. Новейшая программа, новейшие шуточки, новейший я. Удивимся в залах», - анонсировал Воля в Telegram.

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На сайте артиста уже доступны билеты на упомянутые шоу. Судя по гастрольному графику Павла, в марте он поедет в Казахстан, а в октябре запланировал тур по Германии. А среди российских городов имеется только одна дата - в Рязани.