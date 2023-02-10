Отметят день рождения режиссера: выставку «Балабанов» в Петербурге продлили до середины марта

Ранее Teleprogramma.pro сообщала, что петербургскую выставку «Балабанов» из-за большой популярности продлили на месяц — до 15 февраля. И вот поступила новость, что она снова продлена — уже до 15 марта.

«25 февраля — день рождения Алексея Балабанова — мы хотели продлить выставку до этого дня, но решили, глядя на поток посетителей и отзывы, продлить еще на месяц. Есть программа мероприятий, которые пройдут в преддверии дня рождения Алексея, программу объявим чуть позже», — цитирует ТАСС продюсера Сергея Сельянова.

За четыре месяца (с середины октября 2022 года) выставку посетили более 150 тысяч человек, при этом ежедневный поток гостей был довольно стабильным.

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