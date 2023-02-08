Панки, хой! В Москве пройдет выставка, посвященная группе «Король и Шут»

7 февраля «Яндекс Афиша» запустила продажу билетов на выставку «Панк-Культура. Король и Шут», которая откроется 2 марта. Первыми билеты могут приобрести подписчики «Яндекс.Плюса» — пресейл продлится до 22 февраля. В течение первых двух недель можно купить билеты по самой низкой цене.

Выставка пройдет в московском центре современного искусства «Винзавод». Она расскажет о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции. Гости узнают, как жанр этот влияет на культуру, моду, искусство и жизнь людей по всему миру.

Экспозиция займет белый и красный залы «Винзавода», один из которых будет посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории жанра: от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка.

«Эта выставка о том, что панк — не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк — большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за «Гражданской обороной» — русская литература, за «Королем и Шутом» — фольклор. Более того, под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом», — говорит куратор проекта Василий Успенский.

Поклонники «КиШа» смогу увидеть одежду, в которой выступали Горшок и Князь, афиши, черновики песен, рисунки и интерактивный стенд фанатской любви. Сокураторами зала о группе выступили лично Андрей Князев и его жена.

Особое место на выставке займут артефакты, связанные с ожидаемым сериалом «Король и Шут». Гости увидят декорации проекта, снятого в жанре панк-сказки и попадут в виртуальную реальность клипа «Мертвый анархист».