Гримерку Инны Чуриковой в «Ленкоме» сделают мемориальным местом

Театр «Ленком Марка Захарова» сохранит гримерку народной артистки СССР Инны Чуриковой в таком виде, в каком она была при жизни актрисы.

«Директор «Ленкома» Марк Варшавер принял решение сделать гримерную Инны Чуриковой мемориальным местом», — сообщила ТАСС руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова.

Коллеги Чуриковой и ее вдовец Глеб Панфилов объявят конкурс на создание памятника актрисы для могилы на Новодевичьем кладбище. Финансовую сторону «Ленком» возьмет на себя.

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Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Артистка отдала ленкомовской сцене почти полвека.