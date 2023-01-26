Московским школьникам споют о подвиге «Молодой гвардии»

28 и 29 января в концертном зале «Москва» (проспект Андропова, 1) состоятся специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье» для столичных старшеклассников, кадетов, юнармейцев и студентов. Эта постановка посвящена деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая была образована школьниками в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году исполняется 80 лет с момента казни ее участников.

«История юных молодогвардейцев вдохновит сегодняшних школьников так же, как когда-то их родителей, бабушек и дедушек — поступать честно, жить по совести и всегда оставаться преданными своему Отечеству и народу», — говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Всем зрителям, посетившим показы рок-оратории, организаторы подарят уникальное новое издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».

«Проект «Черный январь. Прощеное воскресение» — это наш вклад в просветительскую работу с молодежью посредством культуры и искусства. Вместе с артистами, авторами и постановщиками из Луганска мы рассказываем историю молодых ребят — их ровесников, прославленных земляков из юношеской организации «Молодая гвардия». Рассказываем об их подвиге новым поколениям, которые по тем или иным причинам ничего об этом не знали», — говорит руководитель проекта Дмитрий Бикбаев.

28 января постановка будет транслироваться онлайн на ресурсах Российского общества «Знание». Начало в 17 часов. Подробности — на сайте проекта.