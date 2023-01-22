Годовщину со дня рождения Высоцкого отметят в Москве фестивалем

К 85-летию со дня рождения актера, барда и поэта Владимира Высоцкого в Москве на ВДНХ пройдет фестиваль «Высоцкий. Я люблю». Конкретно - с 24 по 29 января.
Событие подготовлено совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого. Гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера.
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24 января в 19:30 в лектории павильона «Рабочий и колхозница» состоится встреча с сыном артиста - актером, режиссером и сценаристом Никитой Высоцким.
25 января в 19:00 на этой же площадке покажут музыкальный спектакль «Высоцкий. Я люблю».
26 января в 19:30 в Доме культуры ВДНХ пройдет концерт с исполнением песен Высоцкого.
27 января в 16:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Владимир Высоцкий и кинематограф», а в 18:30 в Музее кино покажут фильм «Служили два товарища», в котором снялся культовый актер.
Полная программа мероприятий опубликована на сайте ВДНХ.