Годовщину со дня рождения Высоцкого отметят в Москве фестивалем

24 января в 19:30 в лектории павильона «Рабочий и колхозница» состоится встреча с сыном артиста - актером, режиссером и сценаристом Никитой Высоцким.

25 января в 19:00 на этой же площадке покажут музыкальный спектакль «Высоцкий. Я люблю».

26 января в 19:30 в Доме культуры ВДНХ пройдет концерт с исполнением песен Высоцкого.

27 января в 16:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Владимир Высоцкий и кинематограф», а в 18:30 в Музее кино покажут фильм «Служили два товарища», в котором снялся культовый актер.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте ВДНХ.