Московский международный кинофестиваль 2023 года намечен на 20–27 апреля

Пока Никита Михалков лежит в больнице, его творение живет. 17 января прошла информация о точных датах проведения 45-го Московского международного кинофестиваля. В 2023 году он пройдет с 20 по 27 апреля.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что организаторы смотра уже открыли прием заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах, в том числе в секции анимационных фильмов и сериалов. К участию принимаются картины, производство которых завершилось до 1 мая 2022 года.