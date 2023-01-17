Московский международный кинофестиваль 2023 года намечен на 20–27 апреля

Пока Никита Михалков лежит в больнице, его творение живет. 17 января прошла информация о точных датах проведения 45-го Московского международного кинофестиваля. В 2023 году он пройдет с 20 по 27 апреля.
Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что организаторы смотра уже открыли прием заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах, в том числе в секции анимационных фильмов и сериалов. К участию принимаются картины, производство которых завершилось до 1 мая 2022 года.
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Напомним, до 2017 года включительно ММКФ проводился в конце июня, с 2018 года — в середине апреля, в 2022-м киносмотр прошел в конце августа. И вот он снова перекочевал на апрель.