К нему не зарастет народная тропа: выставку «Балабанов» в Петербурге продлили на месяц

В октябре 2022 года на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открылась выставка-путешествие «Балабанов». Изначально планировалось, что она продлится до 15 января, но теперь организаторы экспозиции приняли решение продлить ее до 15 февраля.

За первые два с половиной месяца выставку посетило более 100 тысяч человек. Согласно статистике организаторов, ежедневная посещаемость на протяжении всего периода работы была стабильной, что говорит о сохраняющемся интересе аудитории к этому событию. Поэтому экспозицию решили продлить.

«Мы рады, что выставка пользуется таким успехом, и что люди продолжают приходить, и было много запросов о том, не хотим ли мы привезти выставку в Москву или Екатеринбург, или же ее продлить. Мы приняли решение — для всех, кто еще не успел побывать на выставке, или хотел бы посетить ее во второй раз, мы продлили экспозицию», — говорит продюсер Сергей Сельянов, основатель кинокомпании СТВ, работавший с Балабановым.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, выставка-ретроспектива объединяет все фильмы культового режиссера в единую историю. Наряду с громкими фильмами - «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Я тоже хочу» - показаны и ученические работы для Свердловской студии документального кино, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей, которые Алексею Балабанову не удалось реализовать. Таких неснятых картин одиннадцать, и все они остались на разных уровнях проработки: «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма», «Кожа» и другие.

Аудиогид выставки записан сыновьями режиссера Петром и Федором Балабановыми.