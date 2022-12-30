Сказка подъехала: в московском метро появился поезд, украшенный кристалами

В московском метро запустили первый в истории подземки сверкающий новогодний поезд. Его можно поймать на Кольцевой линии.

Как передает столичный Дептранс, каждый из семи вагонов состава украшен кристаллами. Всего их использовано 23,8 миллиона штук, правда, не уточняется, каких именно. Состав кропотливо украшали несколько дней, чтобы он поднял настроение пассажирам.