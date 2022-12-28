Все новогодние праздники в парке «Остров мечты» будут показывать «Щелкунчика» и «Руслана и Людмилу»

С 1 по 8 ноября в московском парке развлечений «Остров мечты» пройдет ряд бесплатных музыкальных спектаклей и театрализованных шоу.

Музыкальный балетный спектакль «Щелкунчик» под музыку Чайковского запланирован ежедневно на 13:40, 15:50, 17:20 и 18:45.

Костюмированный уличный спектакль «Руслан и Людмила» с надувными куклами и видеопроекциями — на 12:55, 14:25, 16:35 и 19:30.

Также в эти дни в парке будут выступать акробаты, жонглеры и другие артисты цирка — в 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:40.

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