Сергей Шойгу открыл в Москве памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

27 декабря в России отмечается День спасателя. В эту дату в Москве — в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице — торжественно открыли памятник, бывшему главе МЧС, Герою России Евгению Зиничеву.

Напомним, 8 сентября 2021 года Зиничев погиб под Норильском, пытаясь спасти кинематографиста Александра Мельника. По неофициальной версии, после окончания межведомственных учений они отправились на вертолете к водопаду Китабо-Орон в Путоранский заповедник. Зиничев вместе с Мельником подошли к обрыву, где режиссер оступился, потерял равновесие, а глава МЧС попытался его удержать, но тоже не удержался на мокрых камнях, и оба они упали с большой высоты.

«В этот день мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью, до конца исполняя свой профессиональный долг. Сегодня, в День спасателя, мы открываем памятник Герою, офицеру, человеку неисчерпаемой внутренней силы — Евгению Николаевичу Зиничеву. Он не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно. Евгений Николаевич завоевал заслуженное признание в министерстве. Считаю символичным, что памятник ему установлен рядом с МЧС России, его имя вписано в историю ведомства», — сказал нынешний министр МЧС Александр Куренков.

Добавим, что в открытии памятника также принял участие экс-глава МЧС, министр обороны Сергей Шойгу.