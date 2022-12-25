Лабиринт, замок, гейзеры - и все изо льда: в Москве пройдет фестиваль зимних скульптур

С 28 декабря по 28 января в столичном парке искусств «Музеон» будет проходить зимний фестиваль «Снег и лед в Москве». По всей территории парка будут расставлены ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров, посвященные достоянию России.

Так, вдоль центральной аллеи появятся ледяные сюжеты из жизни Александра Невского, Петра I, Михаила Кутузова, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Льва Толстого, Петра Чайковского, Юрия Гагарина.

Чуть дальше разместится выставка уникальных природных и рукотворных объектов: гейзеров Камчатки, озера Байкал, Петергофа, храма Василия Блаженного и других достопримечательностей. Также будет создан ледяной лабиринт, в центр которого поместят величественного богатыря.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Главным объектом фестиваля станет замок чудес с пятью разноуровневыми ледяными горками для детей и взрослых. В его дизайне гости увидят различные архитектурные достижения Москвы. Кроме того, в парке появятся арт-объекты с изделиями народных промыслов и героями русских сказок, а также символом наступающего 2023 года — водяным кроликом.