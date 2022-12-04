«Хотелось бы»: Михалков поделился планами на Московский кинофестиваль 2023 года

Следующий Московский международный кинофестиваль вполне может пройти в апреле 2023 года. Об этом президент мероприятия Никита Михалков рассказал журналистам 4 декабря.

«На апрель? Да, есть такие планы, хотелось бы. Сегодня что-либо точно утверждать трудно, но намерения такие есть у дирекции кинофестиваля и у Министерства культуры, - цитирует знаменитого режиссера ТАСС. - Это самое удобное время и с точки зрения погоды, и с точки зрения чистого пространства от других фестивалей».