«Хотелось бы»: Михалков поделился планами на Московский кинофестиваль 2023 года

Следующий Московский международный кинофестиваль вполне может пройти в апреле 2023 года. Об этом президент мероприятия Никита Михалков рассказал журналистам 4 декабря.
«На апрель? Да, есть такие планы, хотелось бы. Сегодня что-либо точно утверждать трудно, но намерения такие есть у дирекции кинофестиваля и у Министерства культуры, - цитирует знаменитого режиссера ТАСС. - Это самое удобное время и с точки зрения погоды, и с точки зрения чистого пространства от других фестивалей».
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Напомним, ММКФ проводится ежегодно с 1999-го. До 2017 года включительно он проходил в конце июня, а в 2018-м был перенесен на середину апреля. В 2022-м смотр прошел с 26 августа по 2 сентября.
Кинофестиваль 2023 года станет 45-м по счету.