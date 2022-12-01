Лауреатов «Звезды Театрала» 2022 года назовут 5 декабря

5 декабря в Театре Вахтангова в Москве пройдет церемония вручения ежегодной зрительской премии «Звезда Театрала». В этом году она станет юбилейной — 15-й по счету.

Любители театра весь сезон выбирали любимых артистов, режиссеров и спектакли путем голосования. В итоге определились лауреаты в 19 номинациях. Среди кандидатов на премию Юрий Чурсин, Анастасия Стоцкая, Виктория Исакова, Максим Аверин, Дарья Мороз, Павел Деревянко, Виктор Добронравов, Евгений Цыганов, Алиса Фрейндлих, Лиза Янковская и многие другие артисты.

Ведущими церемонии выступят Александра Урсуляк и Андрей Заводюк.

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Прямую видеотрансляцию события можно будет посмотреть в Сети. Начало — в 20:00.

Подробности — на сайте проекта.