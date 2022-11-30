Алексей Ягудин и Евгения Медведева дадут 22 бесплатных мастер-класса на ледовом катке ВДНХ

Зимой на самом большом катке Москвы в ВДНХ пройдет серия бесплатных мастер-классов со звездами российского фигурного катания — Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным.
Тренировки со знаменитостями будут проходить по воскресеньям — с 4 декабря по 26 февраля включительно. Известные спортсмены поделятся своими профессиональными секретами, покажут коронные приемы и научат базовым элементам фигурного катания, которые будут под силу даже тем, кто впервые выйдет на лед.
Участники мастер-классов смогут получить автографы кумиров и сделать совместные фотографии со звездами «Ледникового периода».
«Приходите семьями, приводите друзей, давайте проведем эту зиму вместе, — говорит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Кстати, кроме мастер-классов у нас будет проходить интерактивный квест на льду, при успешном прохождении которого участники получат ценные подарки».
«Я выросла в районе ВДНХ. Зимой часто думала, вот бы здесь построили большой каток. Даже не представляла, что в итоге все так и будет, да еще и сделают мне предложение проводить мастер-классы по фигурному катанию в любимом парке детства спустя много лет, — поделилась звезда льда Евгения Медведева. — Сама я в детстве, помню, мечтала попасть на мастер-класс именитой фигуристки Ирины Слуцкой. Возможно, и я смогу кого-то осчастливить своими мастер-классами».
Звезды добавили, что у всех участников ледового квеста будет возможность подкрепиться сладостями и выпечкой, а также согреться, выпив чашку горячего чая или кофе. Подарки и угощения гостям предоставит «Пятерочка».
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Участвовать в мастер-классах с прославленными фигуристами на катке ВДНХ сможет любой желающий от 6 лет по предварительной регистрации на сайте проекта. Регистрация на каждое мероприятие открывается за семь дней. В каждый из указанных дней проводится по две тренировки со звездами. По времени — с 10:00 до 10:45 и с 11:15 до 12:00.
Даты мастер-классов:
Евгения Медведева — 4 и 18 декабря, 15 и 29 января, 12 и 26 февраля;
Алексей Ягудин — 11 и 25 декабря, 22 января, 5 и 19 февраля.