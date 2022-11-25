Легендарный ледовый каток на ВДНХ откроется 25 ноября

25 ноября с 17:00 начинает работать легендарный зимний каток на ВДНХ.

В этом сезоне посетители выставки смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет оборудован специальный детский каток.

Организаторы сообщают, что одновременно на этом катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Площадь искусственного льда составляет более 20 тысяч квадратных метров, а вместе с инфраструктурой — это 53 тысячи квадратных метров.

Для гостей предусмотрели услуги по прокату и заточке коньков, а также занятия для тех, кто только хочет научиться кататься. Кроме того, в новом сезоне будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

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