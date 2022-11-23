Люся Чеботина предствит изначальную версию «Солнце Монако»: чем удивит церемония «Золотой граммофон – 2022»

10 декабря в «ВТБ-арене» состоится XXVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Совсем скоро «Русское радио» назовет самые яркие и полюбившиеся слушателям в этом году песни.

В преддверии грандиозного события режиссеры церемонии Александр Гришаев и Нина Алексеева раскрыли несколько секретов подготовки шоу.

По задумке постановщиков, музыкальное полотно «Золотого граммофона» развернется на сцене, оборудованной восьмью гигантскими экранами площадью больше 400 квадратных метров. Благодаря их движению сцена попеременно будет превращаться в лестницу или пирамиду, поднимающую артиста на высоту более трех метров.

Сюрпризы ждут зрителей и в выступлениях исполнителей. На сцене прозвучат новые оригинальные аранжировки любимых песен. Зрители узнают, как изначально должна была звучать композиция Люси Чеботиной «Солнце Монако», о чем на самом деле рассказывает Ханна в своей песне «Море», на что способны братья из группы Dabro, и про каких «птичек» поют Hamalli & Navai.