В Ставрополье пройдет первый всероссийский фестиваль скалолазания

В городе-курорте Кисловодске Ставропольского края организовали первый всероссийский фестиваль скалолазания. Он будет называться «Скалы Кавказа» и пройдет с 3 по 7 ноября. Ожидается около ста спортсменов-участников из Москвы, Петербурга, Крыма, Екатеринбурга, Красноярска, Владикавказа и других городов страны.

«Приедут как начинающие скалолазы, так и опытные спортсмены, среди которых чемпионы мира Юлия Абрамчук и Дмитрий Шарафутдинов», - цитирует ТАСС главу города Евгения Моисеева.

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