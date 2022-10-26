Большой фестиваль мультфильмов в Москве покажет отечественные и зарубежные новинки

С 27 октября по 7 ноября в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов. Детям и взрослым представят более 350 анимационных произведений — коротко- и полнометражных. Также будут проводиться ретроспективы, тематические программы, лекции и встречи с режиссерами.

Фестиваль откроется в четверг в кинотеатре «Космос» в 19:00 — зрителям покажут китайский приключенческий 3D-мультфильм «Танец льва». В другие дни представят французскую картину «Принцесса драконов» и бразильскую ленту «Тарсилинья в мире красок», а также российский анимационный фильм «Финник». Подробности — на сайте фестиваля.

Гостей приглашают посмотреть и документальную анимацию. Подборка «Мой папа, моя мама», например, посвящена родителям, дедушкам и бабушкам авторов. Это сплетение воспоминаний и историй — от трагических до веселых и нежных.