В Москве пройдет 22-я неделя моды Estet Fashion Week

11-16 ноября в Ювелирном доме Estet (Москва, улица Веткина, 4) состоится знаковое событие fashion-индустрии – 22-я неделя моды Estet Fashion Week.
Мероприятие проходит с 2011 года - ведущие дизайнеры одежды и украшений представляют свои новые коллекции. Неделю моды посещают такие звезды как Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Сергей Зверев, Анита Цой и многие другие.
11 ноября хедлайнером осеннего сезона EFW 2022 выступит Меховой дом Julia Dilua. Его шубы – это созданные вручную произведения искусства из соболя, рыси, норки и горностая. С инкрустацией кристаллами Swarovski и жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.
Также в этот день выступят мастера Ассоциации модельеров России с коллекцией на патриотическую тему.
12 ноября состоится шоу-показ дизайнера и фотографа Надежды Шибиной с участием Натальи Гулькиной.
В это же вечер свою коллекцию представит Дом моды Irneste - один из лидеров среди русских дизайнеров вечерней моды - и бренд Turban SVS by Vera Sukhinina.
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13 ноября пройдут показы дизайнеров Kibovskaya, Naz Maer и Alex Krown.
14 и 15 ноября будут посвящены детской моде.
16 ноября выступит знаменитый мастер шляп Алина Ив.
Свои коллекции на Неделе моды также представят дизайнеры Semiletova, Ivan Rybnikov, Александра Козловская, «Kенгуру», Елена Иосифова, Ирина Шарлау, Klimova, Fashion book, Oksana Slatecka, Zunami, Юлия Крылова, Светлана Анохина, Наталья Советская и многие другие. Каждый день показы будет сопровождать музыкальная программа.
Начало - в 18 часов (детские дни - в 17 часов).
Подробности – на сайте ювелирного дома.