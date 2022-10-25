В Москве пройдет 22-я неделя моды Estet Fashion Week

11-16 ноября в Ювелирном доме Estet (Москва, улица Веткина, 4) состоится знаковое событие fashion-индустрии – 22-я неделя моды Estet Fashion Week.

Мероприятие проходит с 2011 года - ведущие дизайнеры одежды и украшений представляют свои новые коллекции. Неделю моды посещают такие звезды как Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Сергей Зверев, Анита Цой и многие другие.

11 ноября хедлайнером осеннего сезона EFW 2022 выступит Меховой дом Julia Dilua. Его шубы – это созданные вручную произведения искусства из соболя, рыси, норки и горностая. С инкрустацией кристаллами Swarovski и жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.

Также в этот день выступят мастера Ассоциации модельеров России с коллекцией на патриотическую тему.

12 ноября состоится шоу-показ дизайнера и фотографа Надежды Шибиной с участием Натальи Гулькиной.

В это же вечер свою коллекцию представит Дом моды Irneste - один из лидеров среди русских дизайнеров вечерней моды - и бренд Turban SVS by Vera Sukhinina.