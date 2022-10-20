Приглашены Бузова, Киркоров, Якубович и Петросян: в Москве отметят 10 лет Книги рекордов России

28 ноября в московском банкетном комплексе Golden Palace пройдет юбилейный вечер в честь десятилетия Книги рекордов России. На праздник приглашены такие звезды как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Леонид Якубович, Евгений Петросян и многие другие.

«Это праздник, на котором мы также будем рассказывать, к чему стремится Книга рекордов России, что от нее ожидать в будущем, — цитирует ТАСС главного редактора Книги Станислава Коненко. — Мы будем делать все, что в наших силах, для развития книги рекордов России. Сейчас издание находится в процессе верстки. Я очень надеюсь, что на празднике будет презентация книги».

На мероприятии также пройдет торжественное награждение российских рекордсменов в разных номинациях.