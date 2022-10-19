В Москве откроется выставка, посвященная истории отечественной анимации

Государственный исторический музей и киностудия «Союзмультфильм» готовят большую выставку под рабочим названием «110 лет российской анимации». Планируется, что она откроется в марте 2023 года и займет весь выставочный комплекс Музея Отечественной войны 1812 года, что в центре Москвы.

«Мы не просто будем использовать материалы, которые нам предоставит «Союзмультфильм». В наших коллекциях есть очень много памятников, от которых отталкивались создатели бессмертных произведений», — цитирует ТАСС директора ГИМа Алексея Левыкина.

Экспозиция расскажет не только об истории отечественной анимации, но и о самом процессе создания мультфильмов. Выставка будет разделена на несколько тематических зон: «Путешествия», «Приключения», «Школа», «Семья», «История», «Сказки», «Спорт», «Любовь», «Космос» и так далее.

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