Премия «Золотой орел» объявит победителей 27 января

Следующая церемония вручения отечественной кинопремии «Золотой орел» (21-я по счету) пройдет 27 января 2023 года в первом павильоне киностудии «Мосфильм».
Уже составлен длинный список претендентов на статуэтку в главной номинации «Лучший игровой фильм». В него вошла 51 картина, в том числе «Первый Оскар», «Сердце Пармы», «Чемпион мира», «Дикая», «Мистер нокаут», новая «Красная шапочка» и другие.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Нововведением этого года станет новая номинация — теперь жюри будет определять и лучших актеров и актрис в онлайн-сериалах. За эту награду поборются Дарья Урсуляк, Елизавета Боярская, Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Данила Козловский, Павел Табаков, Иван Янковский и Тимофей Трибунцев.
Всего планируется вручить 40 статуэток.
По материалам ТАСС.