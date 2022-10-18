Премия «Золотой орел» объявит победителей 27 января

Следующая церемония вручения отечественной кинопремии «Золотой орел» (21-я по счету) пройдет 27 января 2023 года в первом павильоне киностудии «Мосфильм».

Уже составлен длинный список претендентов на статуэтку в главной номинации «Лучший игровой фильм». В него вошла 51 картина, в том числе «Первый Оскар», «Сердце Пармы», «Чемпион мира», «Дикая», «Мистер нокаут», новая «Красная шапочка» и другие.

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