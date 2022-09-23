На ВДНХ установили гигантский самосвал с качелями под кузовом

Новость для любителей большой техники. 25 сентября на ВДНХ, с тыльной стороны павильона № 18 «Республика Беларусь» откроется необычная экспозиция. Там уже установлен раскрашенный в веселые цвета легендарный карьерный самосвал БелАЗ-7558 — машина грузоподъемностью 90 тонн.
В воскресенье в 11:30 состоится торжественная церемония открытия данной выставки с участием почетных гостей, флаг-шоу, театрализованным акробатическим паркур-шоу, фотоконкурсом, детским праздником и национальными белорусскими песнями.
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Гостям также устроят виртуальное путешествие по цехам завода «БелАЗ» с возможностью изучить процесс сборки карьерных самосвалов, понаблюдать за работой гигантской техники в карьере, в том числе и самого большого самосвала в мире — БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн.
А к той машине, которую выставили на ВДНХ, организаторы прикрепили качели, чтобы народ мог покататься под кузовом «карьерного богатыря». Это будет главной изюминкой экспозиции.