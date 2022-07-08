Москва приготовилась к празднованию Курбан-байрама

9 июля мусульмане России отметят один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. В Москве большие молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Начало в 7:00.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что в охране общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника планируется задействовать более 5,3 тысячи человек. Это около 2300 сотрудников полиции, свыше 1800 представителей нацгвардии, а также волонтеры и работники частных охранных структур.

В официальном сообщении ведомства сказано, что территории, прилегающие к объектам проведения религиозных мероприятий, будут обследованы служебными собаками с последующим взятием их в режим контроля стражами порядка.

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