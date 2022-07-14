Московский зоопарк приглашает посетить «Мир животных Чуковского»

16 июля в Московском зоопарке откроется выставка «Мир животных Чуковского», посвященная 140-летию со дня рождения знаменитого детского писателя. В церемонии открытия экспозиции примет участие правнук литератора Дмитрий Чуковский.
В этот день с 12 до 15 часов будут проходить мастер-классы, участники которых изготовят поделки по мотивам сказок «Айболит» и «Муха-Цокотуха». А в 14:30 начнется спектакль «Мойдодыр».
Но самое главное — гости зоопарка смогут встретиться с героями сказок Чуковского, животными, так ярко представленными в произведениях автора.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, до Корнея Ивановича (1882–1969) никто в России не знакомил малышей с таким количеством зверей. У него выходили чудесные стихи о гиппопотамах, газелях, жирафах и страусах, которые разгуливали по улицам Петрограда, ездили в автомобилях и на велосипедах, разговаривали по телефону и пили чай с автором. Строчки Чуковского знают наизусть целые поколения.
Сайт мэра Москвы сообщает, что выставка будет работать до конца 2022 года.