Московский зоопарк приглашает посетить «Мир животных Чуковского»

16 июля в Московском зоопарке откроется выставка «Мир животных Чуковского», посвященная 140-летию со дня рождения знаменитого детского писателя. В церемонии открытия экспозиции примет участие правнук литератора Дмитрий Чуковский.

В этот день с 12 до 15 часов будут проходить мастер-классы, участники которых изготовят поделки по мотивам сказок «Айболит» и «Муха-Цокотуха». А в 14:30 начнется спектакль «Мойдодыр».

Но самое главное — гости зоопарка смогут встретиться с героями сказок Чуковского, животными, так ярко представленными в произведениях автора.