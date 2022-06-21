Московский международный кинофестиваль 2022 года пройдет в конце лета

Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили даты проведения мероприятия в 2022 году.

Столичный киносмотр пройдет в 44-й раз с 26 августа по 2 сентября. На его основной конкурс уже подано более 200 заявок. Среди них картины из Америки, Великобритании, Италии, Франции, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

«Кино, в силу своего долгого производственного цикла, не может позволить себе делать поспешных выводов, но отсюда проистекает его мощнейшая способность к предчувствию, к предвосхищению. Картина мира, которую явит нам программа ММКФ во всей ее полноте, призвана сформулировать это предчувствие — как текущего момента, так и на обозримую историческую перспективу», — говорит председатель отборочного комитета фестиваля, журналист и продюсер Иван Кудрявцев.

Добавим, что данное мероприятие было запланировано на апрель, но сроки его проведения перенесли на конец лета.

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