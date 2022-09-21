«Кринолин. Жакет. Свитшот»: в Москве открылась выставка городской моды россиянок

21 сентября в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве открылась выставка, посвященная женской городской моде. Она получила название «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города».
Экспозиция показывает, что носили мещанки с середины XIX века (от отмены крепостного права) и до наших дней. Стиль одежды на улицах российского города — это смесь западных трендов и азиатской яркости, сдержанный шик и пестрота рукоделия, практичность и блеск.
Выставка объединяет предметы из коллекции Исторического музея, частных собраний и архивов российских дизайнеров. Здесь воссозданы характерные образы модных горожанок разных эпох: пышные наряды эры корсетов и кринолинов, эффектные туалеты модниц начала ХХ века, постреволюционные модные образы, номенклатурный блеск 1930–1950 годов. Также большое внимание уделено образам женского городского стиля в XXI веке.
«За последние несколько лет мы организовали выставки, посвященные истории народного костюма, придворного костюма и феномену мужской моды и стиля. Я надеюсь, что на нашу новую выставку будет приходить люди разных поколений, ведь уникальный образ любого города создают, прежде всего, его жители», — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.
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Выставка состоит из шести тематических зон: «Вокзал», «Деловая улица», «Салон красоты», «Витрина», «Театральный разъезд», «Парк» — в каждой из которых представлены образцы костюмов разных лет, а также аксессуары, детали гардероба и антураж эпохи.
Экспозиция показывает историю российской моды — от Надежды Ламановой до работ современных дизайнеров. Впервые выставлены вещи знаменитых советских модельеров, работавших в главных моделирующих организациях СССР, например Тамары Файдель и Аллы Левашовой. Из современных российских дизайнеров представлены как известные бренды Игоря Чапурина, Алены Ахмадуллиной, Виктории Андреяновой, Светланы Тегин, так и молодые яркие дизайнеры и марки: Рома Уваров, Антон Лисин, Даниил Анциферов, Outlaw, Саша Гапанович, House of Leo, Gate 31, Monochrom, Laroom, 12 Storeez.
Выставка продлится до 13 февраля 2023 года.