«Кринолин. Жакет. Свитшот»: в Москве открылась выставка городской моды россиянок

21 сентября в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве открылась выставка, посвященная женской городской моде. Она получила название «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города».

Экспозиция показывает, что носили мещанки с середины XIX века (от отмены крепостного права) и до наших дней. Стиль одежды на улицах российского города — это смесь западных трендов и азиатской яркости, сдержанный шик и пестрота рукоделия, практичность и блеск.

Выставка объединяет предметы из коллекции Исторического музея, частных собраний и архивов российских дизайнеров. Здесь воссозданы характерные образы модных горожанок разных эпох: пышные наряды эры корсетов и кринолинов, эффектные туалеты модниц начала ХХ века, постреволюционные модные образы, номенклатурный блеск 1930–1950 годов. Также большое внимание уделено образам женского городского стиля в XXI веке.