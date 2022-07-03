Иностранным гостям «Славянского базара» разрешили приезжать в Белоруссию без виз

С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые приедут в Белоруссию на международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в республику.

Чиновники Госпогранкомитета Белоруссии отметили, что гостю необходимы лишь действительный документ для выезда за границу и билет на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале «Витебск» (бумажный или электронный), либо официальное приглашение от организаторов фестиваля или Министерства культуры. Также иностранные граждане будут освобождены от госпошлины за регистрацию временного пребывания в республике.

Добавим, что основные мероприятия «Славянского базара» в этом году пройдут с 14 по 17 июля. Их расписание можно найти на сайте фестиваля.

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